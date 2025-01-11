شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. انهيار مبنى قيد الإنشاء بالسكك الحديدية ومحاصرة عدة أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

مبنى تحت الإنشاء

الدمام - شريف احمد - انهار مبنى قيد الإنشاء، في محطة للسكك الحديدية، في مدينة كانوج بولاية اوتار براديش شمال الهند، بعد ظهر اليوم السبت، مما أدى إلى محاصرة حوالي 24 عاملا، تحت الأنقاض، طبقا لما ذكره مسؤول كبير.وجرى إنقاذ 6 عمال ونقلهم إلى المستشفى، حسب وكالة برس تراست أوف إنديا الهندية للأنباء اليوم السبت.وأظهرت صور أولية من الموقع مشاهد من الفوضى والارتباك مع حشود من الناس وسحب من الغبار وعوارض خشبية مكسورة، بينما كان أشخاص يحاولون إنقاذ هؤلاء المحاصرين.وقال حاكم المنطقة، شوبهرانت كومار شوكل "طبقا لمعلومات أولية، وقع الحادث، عندما انهار سقف المبنى تحت الإنشاء".وأضاف شوكل، الذي هرع إلى المنطقة إلى جانب مسؤولين كبار آخرين، لمراقبة عملية الإنقاذ "أولويتنا الأولى هي إنقاذ العمال المحاصرين، إننا نستخدم جميع مواردنا المتاحة لدينا لجهود الإنقاذ".