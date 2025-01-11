شكرا لقرائتكم خبر عن بدءاً من شهر فبراير..تعميم هام لمن يريد الدخول إلى السعودية(وثيقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �صدرت طيران اليمنية تعميم هام لمن يريد الدخول إلى السعودية بدءا من شهر فبراير.



وننشر لكم كما جاء في الوثيقة:

عدن - ياسمين التهامي - �صدرت طيران اليمنية تعميم هام لمن يريد الدخول إلى السعودية بدءا من شهر فبراير.وننشر لكم كما جاء في الوثيقة:

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