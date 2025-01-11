شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. ضربات متلاحقة لمروجي المخدرات في عدد من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

التصدي لمروجي المخدرات

ترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين

طريقة الإبلاغ عن مروجي المخدرات

المخالفون لنظام أمن الحدود

الغرامة والسجن

الدمام - شريف احمد - تتواصل الضربات الأمنية لمروجي المخدرات في المملكة، إذ قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض لترويجهما (5) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما (162) كيلوجرامًا من نبات القات.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.وفي جازان أيضا قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية اليمنية بمنطقة جازان لترويجهما (56) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الباحة لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.وفي عسير قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة على (9) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (135) كيلوجرمًا من نبات القات.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.وفي محافظة الفرشة بعسير قبضت دوريات الأفواج الأمنية على مواطن لنقله في مركبته مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفَيْن لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أكدت أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة.كما يعرض نفسه لغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.وحثت على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.