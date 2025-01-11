شكرا لمتابعة خبر عن مالك مزرعة بالقصيم ننتج 100 طن من الفقع سنويًا..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشتهر المملكة، وتحديداً منطقة القصيم، بزراعة الفقع المعروف بـ”الكمأ” وذلك بسبب الظروف البيئية الطبيعية التي تتمتع بها المنطقة مثل التربة الخصبة وتوفر الماء العذب.

وقال عبد الله الحميد، أحد ملاك زراعة الفقع في حديثه لقناة العربية: “نقوم بزراعة ما يصل إلى 100 طن في الموسم الواحد، ويصل سعر الكيلو الواحد إلى أكثر من 450 ريال.”

وتابع الحميد ، عملية الري تتم عن طريق الرشاشات المحورية، مؤكداً جودة إنتاج المزارع وأن المحصول يكون نظيفاً ويعيش لمدة أطول.

يُذكر أن مهرجان الفقع بالقصيم يُقام حاليًا للسنة الرابعة ويستمر لمدة 10 أيام، ويتضمن 18 ركنًا لعرض إنتاج الفقع، وساحة مخصصة للمزاد، بالإضافة إلى 32 ركنًا مخصصًا للأسر المنتجة، وأركان أخرى لعرض التمور والعسل والمنتجات الغذائية، وفعاليات مصاحبة.