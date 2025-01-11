شكرا لقرائتكم خبر عن لا غنى عنها.. أهم إرشادات الحفاظ على السلامة في أثناء أداء العمرة والان نبدء بالتفاصيل

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إرشادات العمرة

أرقام العمرة في 2024

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معتمرو الداخل والخارج

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إجمالي معتمري الداخل

الدمام - شريف احمد - نشرت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين عددًا من الإرشادات المهمة، للحفاظ على السلامة في أثناء أداء العمرة.وللحفاظ على السلامة في أثناء أداء العمرة، لا بدّ من اتباع عدد من النصائح، يأتي على رأسها الالتزام بالإرشادات الصحيةكما شددت الهيئة على تجنب الازدحام الشديد، من خلال محاولة اختيار الأوقات الأقل ازدحامًا لأداء المناسك، بالإضافة إلى شرب الماء بكميات كافية خاصة في أوقات الحرارة العالية للحفاظ على ترطيب الجسم وتجنب الجفاف.ولفتت إلى ضرورة الامتناع عن الوقوف أو الجلوس في الأماكن غير المخصصة لذلك، والحرص على وجود مرافقين عند الحاجة خاصة لكبار السن أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان سلامتهم ومساعدتهم في التنقل.كما أكدت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، ضرورة الاستعداد للطوارئ ومعرفة مواقع مراكز الإسعاف، وأرقام الطوارئ في المسجد الحرام.كانت أعلنت الهيئة العامة للإحصاء نتائج إحصاءات العمرة للربع الثالث من عام 2024، مشيرة إلى أن إجمالي المعتمرين بلغ 6,254,751 معتمرًا في الربع الثالث من عام 2024.وجاء هذا بنسبة زيادة بلغت 35.0% عن الربع المماثل من العام الماضي، مبينة أن نسبة المعتمرين الذكور منهم بلغت 57.4%، فيما بلغت نسبة المعتمرات الإناث 42.6% من إجمالي المعتمرين خلال الربعوشكل المعتمرون السعوديون ما نسبته 10.7% من إجمالي المعتمرين خلال الربع الثالث لعام 2024، فيما أشارت نتائج النشرة بأن إجمالي معتمري الخارج بلغ 3,348,512 معتمرًا في الربع الثالث من عام 2024.وجاءت بنسبة زيادة قدرها 29.2% عن الربع الثالث لعام 2023، فيما بلغ عدد المعتمرين الذكور 1,707,514 معتمرًا بنسبة 51.0%.كما بلغ عدد المعتمرات الإناث 1,638,743معتمرة بنسبة 49.0% من إجمالي معتمري الخارج خلال الربع الثالث من 2024ولفتت النشرة إلى أن إجمالي معتمري الداخل بلغ ما يقارب 2,906,239 معتمرًا في الربع الثالث لعام 2024، بنسبة ارتفاع 42.4% عن الربع الثالث لعام 2023.كما بلغ عدد المعتمرين السعوديين منهم 671,729 معتمرًا بنسبة 23.1%، في حين بلغ عدد المعتمرين غير السعوديين 2,234,510 معتمرين بنسبة 76.9%.