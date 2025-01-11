 بعد تحوّل مهامها.. "الري" تُراجع ميزانيتها وتناقش الاستفادة من المياه المُعالجة

الدمام - شريف احمد - عقد قطاع التطوير المؤسسي في المؤسسة العامة للري، ممثلاً بالإدارة العامة للتخطيط والتميز المؤسسي، اجتماعًا لمراجعة الميزانية المُعتمدة للسنة المالية الحالية 2025.

وناقش الاجتماع أبرز نتائج تنفيذ ميزانية العام المالي الماضي 2024، في ضوء التطورات التي شهدها قطاع الري في المملكة.

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وشهد الاجتماع استعراضًا للتأثيرات المالية الناتجة عن تحوّل مهام المؤسسة منذ صدور الأمر السامي الكريم رقم «542» بتاريخ 26/8/1438 هـ، الذي قضى بتغيير مسمى ”هيئة الري والصرف بالأحساء“ إلى ”المؤسسة العامة للري“، وتوسيع نطاق عملها ليشمل جميع مناطق المملكة.كما تطرق الاجتماع إلى قرار مجلس الوزراء رقم «794» بتاريخ 17/11/1444 هـ ، والذي نصّ في البند ”أولًا“ على نقل اختصاصات تصميم وإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة السدود من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المؤسسة العامة للري.وحضر الاجتماع رئيس المؤسسة ونواب الرئيس وعدد من مديري الإدارات، حيث تمّت مناقشة التحديات والفرص المُستقبلية بما يعزز كفاءة العمليات ويُسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، والتي تهدف إلى تحقيق النموّ والاستدامة في مجال الري، وتعظيم الاستفادة من المياه المُعالجة.