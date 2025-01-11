"النشرة": قصف مدفعي إسرائيلي استهدف عيتا الشعب مع تمشيط مكثف بالأسلحة الرشاشة

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، أنّ "قصفًا مدفعيًّا إسرائيليًّا استهدف بلدة عيتا الشعب، مع تمشيط مكثّف بالأسلحة الرّشاشة".

وكان قد أشار منذ بعض الوقت، إلى أنّ "الجيش اللبناني ينتشر عند مثلث راميا، عيتا الشعب، القوزح".