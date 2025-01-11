المفوضية الأوروبية ستبدأ مشاوراتها بشأن الحزمة السادسة عشرة من العقوبات ضد روسيا

كشفت وسائل إعلام بولندية أن "المفوضية الأوروبية ستبدأ، يوم الثلاثاء، مشاوراتها بشأن الحزمة السادسة عشرة من العقوبات ضد روسيا".
وأشارت محطة "آر إم إف إف" الإذاعية نقلا عن مصادر في الدوائر الدبلوماسية الأوروبية، إلى أن "المفوضية الأوروبية ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل 14 مشاوراتها مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن الحزمة السادسة عشرة من العقوبات ضد روسيا".
كما ذكرت أن بولندا، التي تتولى الرئاسة، تريد اعتماد حزمة جديدة من العقوبات في الذكرى الثالثة لبدء العملية العسكرية الخاصة.
كما أكدت أن دول الاتحاد الأوروبي "سينقلون خلال المشاورات مقترحاتهم ومخاوفهم بشأن حزمة العقوبات المقبلة".
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