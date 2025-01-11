شكرا لقرائتكم خبر عن "ريف السعودية" يعلن تمديد إحدى فعالياته نظرًا للإقبال الكبير والان نبدء بالتفاصيل

فعالية "قرية ريف للسمن والعسل"

التراث الغذائي في السعودية

فعالية "قرية ريف"

الدمام - شريف احمد - أعلن برنامج "ريف السعودية" عن تمديد فعالية "قرية ريف للسمن والعسل" حتى يوم الخميس القادم والذي يقام في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة مخرج 12 على طريق الدائري الشرقي.وأوضح ذلك مساعد أمين عام برنامج "ريف السعودية" للإعلام والاتصال، ماجد البريكان، أن التمديد يأتي نظرًا للإقبال على الفعالية من قبل الزوار.وبين أن قرية ريف الزراعية "سمن وعسل" جاءت لإبراز جهود البرنامج في دعم التنمية الريفية والزراعية المستدامة، وتمكين السياحة الريفية، وتسليط الضوء على قطاع السمن والعسل ومنتجات القيمة المضافة من هذا القطاع.وذلك من خلال معرض تفاعلي يبرز قصص نجاح ملهمة بالقطاع الريفي في المملكة العربية السعودية، وشهدت الفعالية مشاركة مستفيدين من جميع أنحاء المملكة لعرض منتجات السمن والعسل.وأكد البريكان أن فعالية "قرية ريف" تأتي لدعم المزارعين في تسويق منتجاتهم بقطاع السمن والعسل في المملكة الذي يُعد جزءًا مهمًا من قطاع الزراعة والإنتاج المحلي، وله إمكانات كبيرة لإضافة قيمة اقتصادية وثقافية.وأضاف أن السمن جزء من التراث الغذائي، وأن المملكة تعتبر من الدول الرائدة في إنتاج العسل الطبيعي بفضل تنوع بيئاتها الجغرافية والمناخية التي تسهم في وجود أنواع مختلفة من الأزهار.ويتبع برنامج "ريف السعودية" وزارة البيئة والمياه والزراعة يسعى إلى تحقيق الاستدامة البيئية، وتنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية في المملكة.وذلك من خلال تنمية المجتمعات الريفية، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، وتحسين دخل ومستوى معيشة صغار المزارعين، وتعزيز قدراتهم الزراعية.وقبل نحو 6 أيام انطلقت فعالية "قرية ريف" بحضور الأمين العام لبرنامج "ريف السعودية" غسان بكري، وتهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على جمال أرياف المملكة وما تزخر به من مقومات طبيعية وثقافية.مع إبراز دور السياحة الريفية في تعزيز التنمية المستدامة، وذلك في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض.