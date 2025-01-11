شكرا لمتابعة خبر عن الهلال الأحمر بالباحة يرفع جاهزيته لمواجهة الحالة المطرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة جاهزيتها اليوم السبت، 11 يناير 2025م، لمواجهة تغيرات الطقس والحالة المطرية التي تشهدها المنطقة. وأكد مدير عام فرع الهيئة بالباحة، سلطان سعد المالكي، أن غرفة القيادة والتحكم، والمراكز الإسعافية، والفرق التطوعية تعمل بأعلى مستويات الجاهزية وفق خطة الطوارئ.

وشملت الخطة رفع الاستعداد في 16 مركزًا إسعافيًا، مع تخصيص 16 فرقة إسعافية و3 فرق استجابة سريعة، مجهزة بأطقم متخصصة من الأخصائيين وفنيي الإسعاف وطب الطوارئ.

وناشدت الهيئة المواطنين والمقيمين توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة، خاصة عند هطول الأمطار، مع تجنب الأماكن الخطرة وترك المجال مفتوحًا للفرق الإسعافية لضمان سرعة الاستجابة. كما أكدت على توفر رقم الطوارئ “997” وتطبيق “أسعفني” لخدمة المحتاجين على مدار الساعة.

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