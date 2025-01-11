شكرا لمتابعة خبر عن أمريكية تتأثر بالثقافة السعودية وتتقن اللهجة النجدية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الأمريكية هايدي عن تأثرها العميق بالثقافة السعودية وإتقانها اللهجة النجدية بعد ثلاث سنوات من الإقامة في المملكة.

وأكدت هايدي خلال لقائها مع قناة “MBC”، على حبها للقيم والتقاليد السعودية، قائلة بلهجة نجدية مميزة: “أنا متواجدة في السعودية من ثلاث سنوات وأحببت مرة الثقافة والقيم”.

أوضحت هايدي، والتي درست علم النفس، أن شغفها بالثقافة السعودية دفعها لتعلم اللغة العربية، موضحة بأنها تعلم جيدًا تأثير تعلم اللغات على السلوك والثقافة.

وبسؤالها عن الفارق الذي لاحظته بين الحياة في المملكة وأمريكا، أشادت بمدى إعجابها بالعائلات السعودية الكبيرة، قائلة: “شوفت كيف العائلات كبيرة وقوية والسعوديين مرة كريميين”.

وأضافت أنها تعرفت على العديد من العائلات السعودية، مثل الشمري والعمري والزهراني، وأبدت اهتمامًا خاصًا بدراسة تاريخ هذه القبائل.