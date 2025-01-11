انت الان تتابع السعودية تدين الهجوم الذي استهدف القصر الرئاسي في العاصمة التشادية أنجمينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 11 يناير 2025, 7:10 مساءً

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية الهجوم الذي استهدف القصر الرئاسي في العاصمة التشادية أنجمينا، وأسفر عن مقتل جندي، وإصابة آخرين. وتؤكد "الخارجية" موقف السعودية الثابت بدعم كل ما يعزز أمن جمهورية تشاد واستقرارها، ورفض أي تهديد لهما. كما تعرب الوزارة عن خالص تعازي السعودية لأسرة الضحية، ولحكومة وشعب تشاد، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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