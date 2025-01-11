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زياد الجهني: أجواء الرياض مميزة وجميلة غدًا

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الرياض - علي القحطاني - توقع خبير المناخ، زياد الجهني، أن تكون أجواء منطقة الرياض مميزة و جميلة يوم غد، الأحد.

وكتب الجهني على حسابه بموقع “إكس” :”بكرا الأحد باذن الله ..أجواء مميزة و جميلة على منطقة الرياض عامة والعاصمة خاصة”.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من منطقتي الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة عسير.

كما توقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من الرياض و جازان، المدينة المنورة، القصيم والحدود الشمالية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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