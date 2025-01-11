بطولة إيطاليا: أتالانتا يفشل في اعتلاء الصدارة موقتا ويوفنتوس يتعادل مجددا

الرياص - اسماء السيد - روما : فشل أتالانتا في اعتلاء صدارة بطولة إيطاليا لكرة القدم موقتا بسقوطه في فخ التعادل السلبي مع مضيفه أودينيزي السبت في المرحلة العشرين، فيما سقط يوفنتوس في فخ التعادل للمرة 12 هذا الموسم محليا امام جاره تورينو 1 1.

ورفع أتالانتا رصيده الى 42 نقطة في المركز الثاني متخلفا بفارق نقطتين عن نابولي المتصدر الذي يلتقي فيرونا الأحد.

ويواجه أتالانتا خسارة المركز الثاني في حال فوز إنتر على مضيفه فينيتسيا الأحد.

ويخوض أتالانتا الساعي الى إحراز لقب الدوري المحلي للمرة الأولى في تاريخه، مباراتين مهمتين الاسبوع المقبل الأولى ضد يوفنتوس الثلاثاء قبل أن يواجه نابولي في نهاية الأسبوع.

كان أودينيزي الطرف الأفضل في الشوط الأول بقيادة مهاجمه التشيلي المخضرم ألكسيس سانشيس الذي تصدى القائم لكرته الرأسية في أواخر الشوط الأول قبل أن يسدد في العارضة من كرة مرتدة.

وتحسن أداء أتالانتا في الشوط الثاني من دون أن يتمكن من حصد نقاط المباراة الثلاث.

وشارك أتالانتا بالكأس السوبر الإيطالية التي أقيمت في جدة خلال الاسبوع الحالي وخسر في نصف النهائي أمام ميلان 1 2 قبل أن يتوج الأخير باللقب على حساب جاره إنتر 3 2.

وقال مدرب أتالانتا جان بييرو غاسبيرني "واجهنا فريقا كان أفضل منا خلال سير المباراة، أقوى منا من الناحية البدنية ومن الناحية الفنية أيضا، خرجنا بنتيجة جيدة من خلال هذا التعادل".

وانتهى ديربي مدينة تورينو الشمالية بتعادل تورينو ويوفنتوس 1 1.

وحافظت كتيبة المدرب ثياغو موتا على سجل الفريق خاليا من الهزائم لكن تعادل اليوم هو الرقم 12 هذا الموسم مقابل 7 انتصارات في الدوري ليحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 33 نقطة متخلفا بفارق 11 نقطة عن نابولي المتصدر.

كما أن التعادل هو السادس ليوفنتوس في آخر 7 مباريات في الدوري المحلي.

تقدم يوفنتوس بواسطة جناحه التركي كينان يلديز الذي راوغ مدافعين من تورينو وسدد داخل الشباك (8) مسجلا هدفه السادس في مختلف المسابقات هذا الموسم.

ونجح الكرواتي نيكولا فلاسيتش في ادراك التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بتسديدة قوية.

وشهد الشوط الثاني طرد مدربي الفريقين موتا من يوفنتوس وباولو فانولي من تورينو بعد اشتباك حصل بينهما بعد أن أظهر الأخير غضبا كبيرا اثر اعتباره بأن حكم المباراة كان يجدر به طرد أحد لاعبي يوفنتوس بعد مخاشنته العاجي الفرنسي يان كاراموه.