بطولة ألمانيا: مرموش يواصل تألقه ويقود فرانكفورت لاستعادة التوازن امام سانت باولي

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : سجل الدولي المصري عمر مرموش هدفه الرابع عشر هذا الموسم في الدوري الألماني لكرة القدم السبت ليمنح آينتراخت فرانكفورت الفوز على مضيفه سانت باولي 1 0 ضمن المرحلة السادسة عشرة.

وعاد فرانكفورت إلى سكة الانتصارات بعد سلسلة من ثلاث مباريات من دون فوز في البوندسليغا (أربع هزائم وتعادل واحد في مختلف المسابقات قبل العطلة الشتوية).

وحافظ فرانكفورت على المركز الثالث برصيد 30 نقطة بفارق 5 عن ليفركوزن الثاني الفائز على مضيفه بوروسيا دورتموند في قمة المرحلة الجمعة 3 2، و6 عن بايرن ميونيخ المتصدر الذي يواجه بوروسيا مونشنغلادباخ في وقت لاحق.

وافتتح مرموش الذي تسلط عليه الانظار في سوق الانتقالات الشتوية، التسجيل في الدقيقة 32، لكنه لم يحتفل بهدفه بمواجهة فريقه السابق سانت باولي الذي لعب معه على سبيل الإعارة بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو 2021.

وهذا الهدف الرابع عشر لمرموش في 16 مباراة بالبوندسليغا بالتساوي مع مهاجم بايرن ميونيخ الانكليزي هاري كاين في صدارة ترتيب الهدّافين، كما في رصيد الدولي المصري ثماني تمريرات حاسمة.

وصرّح المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت ماركوس كروش لشبكة سكاي التلفزيونية قبل انطلاق المباراة أن أحد الأندية أبدى اهتماما بضم مرموش دون أن يسميه. وسبق أن أفادت شبكة سكاي الألمانية هذا الأسبوع أن مانشستر سيتي بطل إنكلترا توصل إلى اتفاق مع اللاعب.

وواصل ماينتس سعيه لحجز أحد المقاعد المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا وفاز بثنائية نظيفة على ضيفه بوخوم حملت توقيع جوناثان بوركادت (23 و69).

وعزّز ماينتس رصيده الى 28 نقطة في المركز الرابع متقدما بنقطة واحدة عن لايبزيع الخامس الذي يلتقي فيردير بريمن الاحد.

وتغلب فرايبورغ على ضيفه هولشتاين كيل 3 2.

وسجّل أهداف فرايبورغ كل من نيكولاي ريمبرغ (23 خطأ في مرماه) وكريستيان غانتر (38) والإيطالي فينشينزو غريفو (74) فيما سجّل فيل هاريس هدفي هولشتاين كيل (85 و90).

وعزّز فرايبورغ رصيده الى 27 نقطة في المركز السادس بـ 27 نقطة أما هولشتاين كيل فيحتل المركز السابع عشر قبل الاخير بثماني نقاط.

وقاد الجزائري محمد عمورة فولفسبورغ الى الفوز على مضيفه هوفنهايم 1 0.

وسجّل عمورة هدف اللقاء الوحيد في الشوط الأول (29).

ورفع فولفسبورغ رصيده الى 24 نقطة في المركز التاسع بينما يحتل هوفنهايم المركز الخامس عشر بـ 14 نقطة.