شكرا لمتابعة خبر عن وزيرا خارجية الإمارات وسوريا يصلان إلى الرياض.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل معالي وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة السيد أسعد الشيباني، إلى الرياض، اليوم، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.

ورحب معالي نائب وزير الخارجية بمعالي السيد أسعد الشيباني، الذي يزور المملكة للمشاركة في الاجتماع الوزاري الموسع بشأن سوريا الذي تستضيفه المملكة.

كما وصل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى الرياض، اليوم، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.

ورحب معالي نائب وزير الخارجية بسمو الشيخ عبدالله بن زايد، الذي يزور المملكة للمشاركة في الاجتماع الوزاري الموسع بشأن سوريا الذي تستضيفه المملكة.