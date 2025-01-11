شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يمنح سيارته لـ فتيات بعد تعطل سيارتهن.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبرت فتيات عن امتنانهن لمواطن شاب سارع لمساعدتهن عندما تعطلت سيارتهن على طريق عام.

وتحدث الشاب معهن وأدرك أن سيارتهن تعطلت وفي حاجة للصيانة، فمنح سيارته لهن، وطلب منهن السير وراء المركبة الأخرى التابعة له.

وأكدت الفتيات أن الشاب كان طيب للغاية لدرجة أنه ترك أغراضه وهاتفه داخل السيارة دون الخوف عليها منهن.

وعندما وصلوا جميعا إلى محطة للصيانة توجه الشاب نحو العمال وشرح لهم طبيعة العطل بسيارة الفتيات من أجل إصلاحها.

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