الخليج اليوم .. السعودية.. إجراءات بحق 91 ألف مخالف و19 متسترا يواجهون غرامة "المليون"

الرياض - كتب موسى القحطاني - أسفرت الحملات الميدانية في السعودية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عن تنفيذ الإجراءات النظامية بحق أكثر من 91 ألف مخالف.

وذكرت السلطات السعودية، يوم السبت، أنه تم ضبط 19 مخالفا في آخر أسبوع وجرت إحالة 23991 حالة لبعثاتهم الدبلوماسية وإحالة 3869 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10319 مخالفا، فيما بلغ عدد من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 33576 وافدا مخالفا.

وفي التفاصيل، أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة من 2 إلى 8 يناير 2025 عن ضبط 19418 مخالفا منهم 11787 مخالفا لنظام الإقامة، و4380 مخالفا لنظام أمن الحدود، و3251 مخالفا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1221 شخصا 42% منهم يحملون الجنسية اليمنية و56% من إثيوبيا و2% يحملون جنسيات أخرى.

كما تم ضبط 136 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

هذا وضبطت السلطات 19 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 33576 وافدا مخالفا، منهم 30261 رجلا و3315 امرأة.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة.