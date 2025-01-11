شكرا لمتابعة خبر عن مسؤول بالسياحة يوضح عقوبة المنصات المعلنة عن وحدات ضيافة دون ترخيص.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال نائب رئيس الجمعية السعودية للسياحة، الدكتور محمد العامر، بأن وزارة السياحة تعمل بشكل مستمر على تحديث اللوائح المتعلقة بقطاع السياحة، بما يشمل تنظيم وحدات الإيواء السياحي.

وأوضح العامر خلال استضافته عبر قناة «السعودية»، أن مرافق الضيافة السياحية الخاصة، مثل الشقق والفلل التي تعرض عبر منصات التأجير، تخضع لشروط ترخيص محددة تضمن الجودة، مشيرًا إلى أن إجراءات الترخيص سهلة وبسيطة ويمكن تنفيذها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

كما أشار إلى أن الوزارة وضعت لوائح مفصلة لتحسين خدمات أكثر من 10 أنواع من مرافق الإيواء، مثل الفنادق والشاليهات والمنتجعات، مؤكدًا بأن هذه اللوائح تركز على حماية السائح وضمان حقوق العاملين والمستثمرين في القطاع السياحي.

واختتم العامر حديثه بأن وزارة السياحة نفذت أكثر من 23 ألف جولة رقابية خلال النصف الأول من عام 2024، مع تكثيف هذه الجولات خلال مواسم الحج والعمرة وموسم الرياض، لضمان الالتزام بالمعايير ومنع أي حالات استغلال للسياح.