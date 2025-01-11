الامارات | حمدان بن محمد يرافقه أحمد بن سعيد يحضران أفراح العامري وآل بومهير

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يرافقه أحمد بن سعيد يحضران أفراح العامري وآل بومهير والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة أفراح العامري وآل بومهير .
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