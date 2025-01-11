الامارات | الإمارات تتضامن مع الولايات المتحدة وتعزّي في ضحايا الحرائق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الولايات المتحدة في ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت ولاية كاليفورنيا، وتسببت في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وإجلاء عشرات الآلاف.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة الولايات المتحدة وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها الشفاء العاجل لجميع المصابين.