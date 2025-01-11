الامارات | وفد «الوطني الاتحادي» يطلع على مشاريع وكالة الإمارات للفضاء في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلع وفد من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي على أبرز مشاريع وكالة الإمارات للفضاء في أبوظبي، ممثلة في مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، ومشروع سرب، ومكتب التراخيص والتصاريح الفضائية، ومشروع مجمع البيانات الفضائية.

وجاء ذلك خلال زيارة الوفد الذي ضم كلاً من الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة بالمجلس الوطني الاتحادي، الدكتور سيف سعيد المهيري، والأمين العام المساعد للتطوير المؤسسي بالمجلس، المهندس مطر سهيل المهيري، وكان في الاستقبال مدير عام الوكالة، المهندس سالم بطي القبيسي. وجرى خلال الزيارة تقديم عرض للوفد عن الوكالة التي تم إنشاؤها بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2014، في شأن إنشاء وكالة الإمارات للفضاء. وتأتي الزيارة في إطار الشراكات القائمة بين الأمانة والمؤسسات الاتحادية والمحلية بهدف الاطلاع على إنجازات الدولة في قطاع الفضاء، والتشريعات المنظمة والمشاريع المنجزة والمستقبلية.