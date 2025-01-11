زلزال بقوة 5.5 درجات ضرب إثيوبيا

أعلن مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد)، إن زلزالاً بقوة 5.5 درجات ضرب إثيوبيا، شرقي العاصمة أديس أبابا في وقت مبكر من صباح اليوم.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.