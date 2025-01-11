شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: طيران الاحتلال يستهدف المناطق الشمالية بمدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني: طيران الاحتلال يستهدف المناطق الشمالية في مدينة غزة شمال القطاع.

استُشهد عدد من الفلسطينيين، اليوم السبت، في قصف طيران الاحتلال منازل في حي الزيتون بمدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال قصف منازل الفلسطينيين، حيث قصفت في وقت سابق، شقة في عمارة سكنية قرب مسجد "الكنز" في حي الرمال غرب مدينة غزة؛ ما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين، بينهم امرأة وطفلة، وإصابة 10 آخرين، وتضررت المنازل المجاورة.