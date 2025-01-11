تكنولوجيا: ASUS Zenbook A14: أخف جهاز Copilot+ PC يصل إلى السوق السعودي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ASUS اليوم عن أحدث أجهزتها Zenbook A14 أخف جهاز لابتوب بعمر بطارية حتى 32 ساعة وعن بدأ الطلب المسبق عليها في السعودية تزامننا مع الاطلاقة العالمية حيث ان المملكة العربية السعودية من أوائل الدول وأهمها فيما يتعلق بالتكنلوجيا ومواكبة آخر تطوراتها. ومن المتوقع أن يصل إلى المتاجر مع منتصف الشهر الجاري. ويهدف Zenbook A14 إلى تحدي النماذج الشعبية الأخرى في قطاع الأجهزة المحمولة والخفيفة، مثل DELL XPS وMacBook Air M3.

لا يأتي الإعلان عن هذا الطراز الجديد مفاجئًا، نظرًا لنمو السوق العالمي بنسبة 15٪ على أساس سنوي في قطاع الشاشات مقاس 14 بوصة. يفضل المهنيون والطلاب بشكل متزايد أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه للعمل الهجين والتعليم، لأنها تحقق توازنًا مثاليًا بين الإنتاجية والقدرة على التنقل.

يجعل حجم الشاشة الأكبر قليلاً جلسات العمل الممتدة أكثر راحة مقارنة بالشاشات مقاس 13 بوصة. يتميز Zenbook A14 بشاشة OLED ويزن أقل من 1 كجم ، وهو وزن مرتبط عادةً بأجهزة الكمبيوتر المحمولة التجارية الأكثر تكلفة. للمقارنة، تزن نماذج DELL وApple حوالي 230 جرامًا أكثر.

يُعد جهاز Zenbook A14 الجديد أخف كمبيوتر محمول في فئته وخيارًا ممتازًا للمسافرين اليوميين: أولئك الذين يحملون أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم بشكل متكرر خارج المنزل وفي السفر. مع عودة المزيد من الأشخاص إلى العمل في المكاتب في مختلف أنحاء العالم، يوفر تصميمه خفيف الوزن راحة لا مثيل لها.

يُعد جهاز Zenbook الجديد جاهزًا للنجاح بفضل مجموعة الميزات التي يتمتع بها، بما في ذلك الشاشة الأكبر والوزن الأخف وعمر البطارية التي تدوم حتى 32 ساعة. لقد طورت تكنولوجية اسوس كفاءة البطارية و توافقها مع عتاد الكمبيوتر المحمول مقاس 14 بوصة وأصبحت موفرة للطاقة تمامًا مثل نظيراتها الأصغر حجمًا.

يتميز جهاز Zenbook A14 أيضًا بأحدث منصة ARM من Qualcomm، حيث يتفوق معالج Snapdragon X Elite متعدد الخيوط على معالج Apple M3 بنسبة 28%. هذه هي نفس سلسلة وحدة المعالجة المركزية التي استخدمتها ASUS في Vivobook S 15، وهو أول طراز من أجهزةPC Copilot+التي تم إطلاقها في يونيو 2024. في هذا الطراز، كان مستوى الأداء أفضل بالفعل من M3 في العديد من الاختبارات، لذلك من المتوقع أن يقدم Zenbook الجديد نتائج مماثلة أو حتى أفضل.

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