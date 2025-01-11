شكرا لمتابعة خبر عن أمطار غزيرة على مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، إنذارًا أحمرًا، عن حالة مناخية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

ودعا الدفاع المدني، إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة عسير، كما تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق جازان، المدينة المنورة، الرياض، القصيم والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف.