شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل برنامج فحص اللياقة المدرسية لتعزيز صحة الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التعليم عن انطلاق برنامج فحص اللياقة المدرسية، الذي يُعد أحد البرامج الصحية الهامة والموجهة لطلاب الصف الأول الابتدائي.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الصحة العامة والكشف المبكر عن أي مشكلات صحية قد يعاني منها الطلاب، باعتباره خطوة جوهرية تهدف إلى ضمان صحة أبنائنا وتحقيق مستقبل دراسي آمن لهم .

يتميز برنامج فحص اللياقة المدرسية بتقديم تقييم صحي متكامل للطلاب يشمل مراجعة التاريخ الطبي للطالب، إجراء فحوصات اللياقة البدنية، والتأكد من اكتمال جرعات التطعيم اللازمة.



الاكتشاف المبكر للأمراض



كما يسعى البرنامج إلى دعم الجهود المجتمعية عبر تعزيز وعي الأسر والمجتمع بأهمية الاكتشاف المبكر للأمراض الصحية التي قد تؤثر على المسيرة التعليمية للطلاب.

ويأتي هذا البرنامج ليؤدي دوراً مهماً في تحديد الاحتياجات الصحية للطلاب، مما يسهم في توفير الدعم الصحي المناسب لهم، ويضمن استمرارية العملية التعليمية بجودة وكفاءة عالية.



كما يعزز البرنامج الجهود الرامية إلى تحسين جودة الحياة الصحية للطلاب، مع التركيز على أهمية الصحة كعامل رئيسي في تحقيق النجاح الأكاديمي .

تؤكد وزارة الصحة أهمية التفاعل الإيجابي من قبل أولياء الأمور لضمان نجاح هذا البرنامج، كما تدعو الأسر إلى متابعة صحة أبنائهم والحرص على الالتزام بالمواعيد المحددة للفحوصات.

تعزيز صحة الطلاب