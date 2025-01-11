تكنولوجيا: OnePlus Open 2: الهاتف القابل للطي الأنحف عالميًا بتصميم من التيتانيوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير التسريبات الأخيرة إلى أن هاتف Find N5 القادم من شركة أوبو والمخصص للسوق الصينية قد يتم طرحه عالميًا تحت اسم OnePlus Open 2، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه في فبراير 2025.

وإذا صحت هذه المعلومات، فمن المحتمل أن يكون الجهاز مزودًا بمعالج Snapdragon 8 Elite المصمم خصيصًا للهواتف القابلة للطي. وفقًا للمسرّب Smart Pikachu، قد تتمكن OnePlus من السيطرة على سوق الهواتف القابلة للطي لمدة ستة أشهر بعد إطلاق هذا الجهاز.

يؤكد المسرّبون أن OnePlus Open 2 سيكون أنحف هاتف ذكي قابل للطي في العالم عند إطلاقه، مما يجعله منافسًا قويًا في فئة الهواتف المتطورة. من المتوقع أن يحتوي الجهاز على:

بطارية كبيرة بسعة تقارب 6000 مللي أمبير.

كاميرات خلفية ثلاثية تحمل علامة Hasselblad، بما في ذلك عدسة تكبير من نوع المنظار.

تقنية الشحن اللاسلكي، التي تعتبر ترقية كبيرة مقارنة بالجيل الأول.

تشير المعلومات أيضًا إلى أن الهاتف قد يعتمد التيتانيوم في هيكله، مما يمنحه مظهرًا فخمًا مع تحسين المتانة. ومع ذلك، يبقى استخدام هذا المعدن غير مؤكد، وقد يكون مقتصرًا على مناطق محددة من الجهاز لتعزيز الصلابة، مثل الهيكل أو المفصل. جدير بالذكر أن الجيل الحالي من OnePlus Open يحتوي بالفعل على تعزيزات من التيتانيوم في عموده الفقري، ما يضفي المزيد من الثقة في متانته.

ومع ميزات مثل الكاميرات المحدثة، والشحن اللاسلكي، والتصميم النحيف، من المتوقع أن يقدم OnePlus Open 2 تحسينات كبيرة مقارنة بالجيل الأول الذي حاز على استحسان المستخدمين. ومن المثير للاهتمام أن هذه الميزات قد تضع الجهاز في منافسة مباشرة مع هواتف تقليدية فائقة التطور مثل Samsung Galaxy S24 Ultra وiPhone 16 Pro Max.

بينما تُبقي OnePlus تفاصيل الهاتف سرية حتى الآن، تشير التسريبات إلى أن Open 2 سيستهدف الفئة الفاخرة من الهواتف الذكية، مع مزيج من التصميم الأنيق والمتانة العالية، مما قد يجعله الخيار المفضل لدى المستخدمين الباحثين عن تجربة مميزة في الهواتف القابلة للطي.

المصدر