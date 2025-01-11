شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Ubisoft تؤجل طرح لعبة Assassin's Creed Shadows من جديد لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت أكبر شركة لألعاب الفيديو في فرنسا Ubisoft تأجيل إطلاق أحدث لعبة من سلسلة Assassin's Creed الناجحة مرة أخرى، حيث تم تأجيل الإطلاق إلى 20 مارس بدلاً من 14 فبراير، وفقًا لما أعلنته الشركة مؤخرا.

وكانت الشركة الفرنسية قد أرجأت في سبتمبر من العام الماضي إطلاق اللعبة لمدة ثلاثة أشهر حتى 14 فبراير، وقالت Ubisoft إن الشهر الإضافي لتطوير Assassin's Creed Shadows سيسمح للفريق بدمج تعليقات اللاعبين التي تم جمعها على مدار الأشهر الثلاثة الماضية بشكل أفضل، ووقالت إن هذا من شأنه أن يساعد في خلق أفضل الظروف لإطلاق اللعبة من خلال الاستمرار في التواصل عن كثب مع مجتمع Assassin's Creed "الإيجابي بشكل متزايد".

وعانت Ubisoft من التأخيرات والأداء الضعيف لبعض العناوين الرئيسية، بما في ذلك الاستقبال الخافت لإطلاق Star Wars Outlaws في أغسطس من العام الماضي، والذي لم يلب توقعات المبيعات. فقدت أسهم الشركة نصف قيمتها في العام حتى ديسمبر، وقالت المجموعة الفرنسية أيضًا إنها بعد مراجعة استراتيجية وتنفيذية، قامت بتعيين مستشارين للنظر في ومتابعة خيارات استراتيجية تحويلية مختلفة لاستخراج أفضل قيمة لأصحاب المصلحة.

وتهدف الشركة إلى الاستمرار في إجراء تخفيضات كبيرة في التكاليف، جنبًا إلى جنب مع نهج انتقائي للاستثمارات، وتتوقع خفض قاعدة تكاليفها الثابتة بأكثر من 200 مليون يورو بحلول السنة المالية 2025-2026 مقابل السنة المالية 2022-2023 على أساس سنوي.

Ubisoft توقف إنتاج XDefiant، وتغلق استوديوين

تتوقع Ubisoft أن تبلغ الحجوزات الصافية للربع الثالث حوالي 300 مليون يورو، وهو ما يعكس في المقام الأول مبيعات أقل من المتوقع في موسم العطلات، وخاصة لـ Star Wars Outlaws، بالإضافة إلى إيقاف إنتاج XDefiant، وفي أكتوبر، توقع صانع الألعاب أن تنخفض الحجوزات الصافية للربع الثالث بنحو 39 في المائة على أساس سنوي إلى حوالي 380 مليون يورو.