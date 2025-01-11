شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الروبوتات والذكاء الاصطناعى فى CES 2025.. من المساعدة المنزلية إلى التفاعل الاجتماعي والان مع تفاصيل الخبر

شهد معرض CES 2025 في لاس فيجاس ظهورًا لافتًا للذكاء الاصطناعي والروبوتات التي بدأت تجد طريقها إلى حياتنا اليومية، مع منتجات مبتكرة من شأنها أن تصبح جزءًا من منازلنا وأعمالنا.

إليكم بعض أبرز المنتجات التي تم عرضها في المعرض: روبوت Aria من Realbotix

روبوت Aria من Realbotix هو مثال على استخدام الذكاء الاصطناعي في التفاعل الاجتماعي، يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوفير محادثات حية في الوقت الفعلي، مع التركيز على الذكاء الاجتماعي، وعلى الرغم من أن Aria لا تصل إلى مستوى الروبوتات في ألعاب مثل Detroit: Become Human، إلا أنها تقدم تجربة تفاعلية مميزة.

خدمة Delta Concierge

عرضت Delta Airlines روبوت Delta Concierge المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي سيتم دمجه في تطبيق Delta Fly، ليقدم للمسافرين مساعدة شخصية أثناء الرحلات عبر شاشة المقعد.

نفيديا RTX

أحدثت نفيديا ضجة في المعرض من خلال إعلانها عن تقنيات جديدة تدعم الذكاء الاصطناعي، مثل RTX AI، التي تتيح إنشاء صور ورسومات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تليفزيون جوجل مع الذكاء الاصطناعي

عرضت جوجل تلفزيونًا يستخدم مساعد Google Assistant مع الذكاء الاصطناعي Gemini لتقديم مقاطع فيديو من يوتيوب بناءً على استفسارات المستخدمين، مثل اقتراحات السفر، كما عرضت الشركة تلفزيونا يمكنه التعرف على وجود الأشخاص في الغرفة وعرض المحتوى المتعلق بذلك.

روبوت Lymow One

الروبوت Lymow One هو روبوت مخصص لجز العشب، ويتميز بدقة عالية في جز الحشائش ويمزجها أيضا بسعر 3000 دولار، يعد خيارا مميزا لأولئك الذين يرغبون في أتمتة أعمال الحديقة.

تلفزيون Displace

أحد الابتكارات المثيرة هو Displace TV، الذي يمكن تثبيته على الجدران باستخدام أكواب شفط، ويعمل بنظام ذكاء اصطناعي لتسهيل المهام مثل البث المباشر وإرسال الرسائل الإلكترونية.

نظارات Halliday XR الذكية

وHalliday XR هي نظارات ذكية تعرض المعلومات في مجال الرؤية دون أن تعيقها، تستخدم الذكاء الاصطناعي وتدعم الترجمة الفورية، مما يجعلها رفيقًا ذكيًا للمستخدمين.

روبوت Ropet الأليف

روبوت Ropet هو روبوت صغير يحب أن يُدلل ويرقص على الموسيقى. يحتوي على كاميرا مدمجة يمكنها التعرف على الأشياء التي توضع أمامه.

نظارات RayNeo Air 3 للعرض

تعتبر RayNeo Air 3 نظارات عرض مع تقنيات AR وAI، وتتميز بشاشات micro-LED التي توفر سطوعًا عاليًا يصل إلى 2500 نيت.

الحافلة الذاتية القيادة Tecnobus من May Mobility

عرضت May Mobility حافلة Tecnobus ذاتية القيادة، القادرة على حمل 30 راكبًا وتصل سرعتها إلى 45 ميلًا في الساعة.

تطبيق Humetrix Global Health Communicator: يستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير الاستشارات الطبية في أماكن لا تتحدث لغتك المحلية، مما يسهل الحصول على المساعدة الطبية.

روبوت Roborock Saros Z70

روبوت التنظيف Roborock Saros Z70 هو مكنسة روبوتية متعددة المهام، تحتوي على ذراع ميكانيكي لالتقاط الأشياء أثناء تنظيف الأرضيات.

روبوت Mirumi الكسلان

وMirumi هو روبوت صغير لطيف يهدف إلى إضفاء البهجة على الناس، حيث يتفاعل مع الأشخاص عبر حركة رأسه.

تواصل الروبوتات والذكاء الاصطناعي في CES 2025 تقديم حلول مبتكرة قد تغير حياتنا اليومية، من المساعدة في المهام المنزلية إلى توفير تجارب تفاعلية جديدة.