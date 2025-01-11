الامارات | كرفانات نادي ليوا الترفيهية تخطط لدخول موسوعة غينيس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ليوا الرياضي أنه يخطط لتسجيل مواقف ليوا للكرفانات الترفيهية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأكبر مواقف كرفانات مخدّمة في العالم. ومنذ تأسيسها عام 2017، أثبتت هذه المواقف مكانتها كواحدة من أبرز المرافق المخصصة لعشاق الرحلات البرية، على مستوى العالم.

وقال النادي في بيان، إن هذه المبادرة انطلقت خلال مهرجان ليوا الدولي 2018، حيث تم افتتاح المواقف بسعة بلغت 144 كرفاناً. ومنذ ذلك الحين، استمر نادي ليوا في تطويرها، حيث تمت مضاعفة السعة في عام 2019 لتصل إلى 296 كرفاناً، ثم توسعتها إلى 448 كرفاناً في 2021، بفضل إضافة خدمات أساسية وإطلاق نظام حجوزات إلكتروني عبر تطبيق النادي. وفي عام 2022، زادت السعة إلى 592 كرفاناً، وشهد عام 2023 نقلة نوعية بإنشاء طريق إسفلتي داخل المواقف، إلى جانب توفير ملاعب رياضية ومرافق عامة، ما رفع السعة إلى 840 كرفاناً. أما في عام 2024، فقد ركز النادي على تحسين تجربة الزوار عبر تطوير نظام إلكتروني موحد للحجوزات، وتوفير مركبات غولف صديقة للبيئة لخدمة الزوار، وضمان منطقة هادئة وآمنة لجميع أفراد المجتمع.