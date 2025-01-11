شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل بنتايك: تلقينا عرضين من مصر لضم اللاعب.. وهذا البند يفسخ تعاقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسعد يوسف، وكيل أعمال المغربي محمود بنتايك، ظهير أيسر نادي الزمالك، آخر تطورات مستقبل اللاعب مع القلعة البيضاء، وموقفه من العروض الأوروبية.

وقال مسعد يوسف، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن على قناة dmc: "الزمالك لديه أولوية الشراء، وإذا كان لا يرغب في ذلك هناك أندية أخرى نتفاوض معها".

وأضاف: "ليس لدي أي معلومة عن تفعيل الزمالك لبند شراء بنتايك، والزمالك طلب تخفيض الشرط، ولكن عليهم النقاش مع سانت إيتيان".

وتابع: "قيمة تفعيل بند الشراء مليون دولار، أنا وكيل اللاعب ولا أتدخل في تلك المفاوضات ما بين الناديين".

واستطرد: "الزمالك لم يقترح عليّ تخفيض الشرط لـ600 ألف، ولكن يريدون تخفيض القيمة، ولم يحددوا النسبة، والمشكلة هنا إذا قاموا بتخفيض قيمة البند.. هل سيقبل سانت إيتيان؟.. وهل سيقبل اللاعب؟.. وبالتالي لن تكون للزمالك أولوية الشراء".

وأردف: "رغبة اللاعب هي الاستمرار مع الزمالك وهو في قمة السعادة مع النادي، وما يقدمه جيد، وإذا تحدثنا عن الشروط المالية فإن احترمها الزمالك ووصل لاتفاق سوف يعني هذا الكثير، وإذا لم يحدث ذلك ستكون النتيجة هي توجيه الشكر للزمالك".

واستكمل: "هناك أندية أوروبية مهتمة باللاعب، وتواصلوا معي بالفعل، وأخبروني هل الزمالك لديه تاريخ محدد لتفعيل بند الشراء، الجميع لديه الرغبة في التعاقد، وأعتقد أن الزمالك يحق له تفعيل البند في نهاية شهر مايو".

وواصل: "الزمالك لديه الكثير من الوقت لدراسة جميع الجوانب التي ذكرتها، وفي حال تفعيل البند، نحن نتفق معهم في كل شئ، وإذا حاول الزمالك تغيير العقد سنبدأ من الصفر في جميع النقاط".

وأتم: "هناك بعض الوكلاء الذين تحدثوا معي من ناديين مصريين لا أستطيع أن أقول اسميهما لضم بنتايك، ولكن إذا كان هناك أندية مصرية مهتمة باللاعب عليهم التواصل معي وليس مع الوكلاء المصريين".

واختتم: "الزمالك قدم الكثير للاعب، وكذلك اللاعب يقدم كل ما لديه للنادي، وهذه هي كرة القدم".