شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: زيزو لم يوقع على عقود التجديد.. وهذا سبب ظهور اللاعبين فى الميكروباص والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك أن أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق الأبيض من أساطير النادي، لافتاً إلى أن اللاعب لم يجدد عقده الذى ينتهى آخر الموسم حتى الآن، مشيراً إلى أن الأمور في مرحلة المفاوضات وستكلل بالنجاح وسيتم الإعلان عن نتائجها قريباً.

وقال سالم، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 1" مع الإعلامي سيف زاهر، أن صرف مقدمات عقود اللاعبين للموسم الجديد على رأس أولويات المجلس، ويأتي بعدها التجديد لعقود اللاعبين، خاصة أنهم أعمدة وركائز أساسية للفريق.

وكشف المتحدث الرسمي لنادى الزمالك تفاصيل أزمة التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق، مؤكداً أن اللاعب من حقه المطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة، مشيراً إلى أن المفاوضات جارية مع اللاعب للوصول إلى حلول ودية بين الطرفين، وأن علاقة النادى جيدة مع اللاعب.

وأشار أحمد سالم إلى أن عبد الله السعيد يستحق عقدا أبديا مع الزمالك؛ بسبب ما قدمه اللاعب للكرة المصرية على مدار تاريخه، مؤكداً أنه قدم إضافة كبيرة للزمالك وكذلك اللاعب استفاد من النادي ومسئولى الأبيض سيجددون عقد اللاعب قريباً.

وتحدث سالم عن مديونيات الزمالك لاتحاد الكرة قائلاً: "مجلس الزمالك سدد 51 مليون جنيه لاتحاد الكرة منذ قدومه وبالتأكيد لن يتم دفع مديونيات السنوات السابقة في توقيت واحد وكل الأندية عليها مديونيات".

واختتم سالم حديثه عن أزمة ظهور لاعبى الزمالك في "الميكروباص" عقب مباراة أبو قير للأسمدة بكأس مصر قائلاً: "السوشيال ميديا وصلتنا لمرحلة الضحك والفريق يذهب إلى الملعب ومعه 2 ميكروباص احتياطي تحسباً للظروف، واللاعبون أحيانا يستعجلون ويركبون السيارات الإضافية ويذهبون إلى الفندق لأخذ سيارتهم".