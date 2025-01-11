شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: الأشخاص ذوو المناعة الضعيفة أكثر عرضة للإصابة بفيروس HMPV والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن فيروس الميتانيومو البشري HMPV ينتشر على مدار العام، ولكنه يظهر بشكل أكثر شيوعاً خلال فصلي الخريف والشتاء ويمكن أن يصاب الأشخاص بالفيروس أكثر من مرة خلال حياته، ويعتبر الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو المناعة الضعيفة الأكثر عرضة للإصابة بأمراض شديدة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: ينتقل الفيروس من شخص لآخر عن طريق الرذاذ التنفسي الذي يتم إطلاقه عند السعال أو العطس. كما يمكن أن ينتقل عن طريق ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين.

وتابعت: يتم تشخيص الإصابة بفيروس الميتانيومو البشري عن طريق أخذ عينة من السوائل التنفسية وإجراء اختبارات مخبرية للكشف عن الفيروس عن طريق الPCR ولكن لا داعي لذلك لأنه لا يختلف علاجه عن باقي الفيروسات التنفسية الموجودة حالياً.

تشبه أعراض الإصابة بفيروس الميتابنيومو البشري أعراض الأنفلونزا وتشمل:

- السعال

- احتقان الأنف

- العطس

- الحمى

- صعوبة التنفس (في الحالات الشديدة)

وهذه أعراض مختلفة عن كورونا، وخصوصا احتقان الأنف والعطس وهذا للتفرقة.