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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7-1-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

السبت، 11 يناير 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 7-1-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:19  ص
موعد صلاة الظهر 12:00 ص
موعد صلاة العصر 51: 2
موعد صلاة المغرب 5:10 م
موعد صلاة العشاء  6:32

الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 5:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:05
موعد صلاة العصر 2:53
موعد صلاة المغرب 5:12 م
موعد صلاة العشاء 6:35 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:16
موعد صلاة الظهر 11:56 م
موعد  صلاة العصر 2:45 م
موعد صلاة المغرب 5:05 م
موعد صلاة العشاء 6:27  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:05
وقت صلاة الظهر 11:48
موعد صلاة  العصر 2:43 م
وقت صلاة المغرب 5:03 م
وقت صلاة العشاء 6:23 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:07  ص
موعد صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 54: 2
موعد صلاة المغرب 5:15 م
موعد صلاة العشاء 6:33


 

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