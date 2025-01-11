بطولة إيطاليا: كومو يعكر احتفال لاتسيو بالذكرى السنوية الـ125 لتأسيسه

الرياص - اسماء السيد - روما : عكَّر كومو احتفالات مضيفه لاتسيو بالذكرى السنوية الـ125 لتأسيسه عندما أرغمه على التعادل 1 1 الجمعة على الملعب الأولمبي في العاصمة روما في افتتاح المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان لاتسيو في طريقه الى استعادة نغمة الانتصارات عندما تقدم بهدف لمهاجمه السنغالي بولاي ديا في الدقيقة 34 اثر تمريرة من لاعب الوسط الدولي الفرنسي ماتيو غندوزي.

لكن فريق العاصمة تلقى ضربة موجعة بطرد مهاجمه الفرنسي لوم تشاونا الذي تلقى إنذارين في الدقيقتين 57 و58 وطرد فاستغل الضيوف النقص العددي وأدركوا التعادل عبر قائده المهاجم باتريك كوتروني اثر عرضية من البرازيلي غابريال ستريفيزا (72).

وهو الهدف السادسة لكوتروني هذا الموسم.

وهو التعادل الثاني للاتسيو في مبارياته الثلاث الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز والثالث هذا الموسم فرفع رصيده الى 36 نقطة في المركز الرابع، فيما صعد كومو، المملوك لشركة التبغ العملاقة دجاروم، إلى المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة وبفارق نقطتين عن منطقة الهبوط حيث يسعى إلى البقاء في موسمه الأول في الدوري منذ أكثر من عقدين.

وخسر كومو الذي يشرف على تدريبه لاعب الوسط الدولي الاسباني السابق سيسك فابريغاس خدمات مهاجمه الأساسي الأرجنتيني نيكو باس المعار من ريال مدريد الاسباني اثر تعرضه لاصابة في الدقيقة 20 بسبب تدخل قوي المدافع الفرنسي صامويل جيغو ومن المرجح ان يغيب عن مواجهة مضيفه ميلان الثلاثاء المقبل في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة عشرة.

وتقدم لاتسيو في الدقيقة 34 عن طريق ديا فاحتفل الفريق والمشجعون بتأسيس النادي كنادي متعدد الرياضات في التاسع من كانون الثاني/يناير 1900.

ولعب لاتسيو بزي خاص وقبل المباراة تم عرض تاريخ موجز للنادي على شاشات الملعب، بينما احتفل المشجعون بالذكرى السنوية للنادي بعرض مكتوب عليه تاريخ تأسيس النادي بالأرقام الرومانية.

ولم تكن مدرجات ملعب الأولمبيكو ممتلئة بالجماهير بسبب إقامة المباراة يوم الجمعة، حيث كان أحد المدرجات فارغًا تقريبًا على الرغم من احتفالات الذكرى السنوية.