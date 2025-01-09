ريال مدريد يعلن غياب نجمه عن لقاء مايوركا

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يفتقد ريال مدريد أحد نجومه المهمين، أمام ريال مايوركا مساء اليوم الخميس، في نصف نهائي مسابقة كأس السوبر الإسباني التي تقام في السعودية.
وأعلن ريال مدريد اليوم الخميس، أن النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، سيغيب عن موقعة مايوركا بسبب المرض.
وقال ريال مدريد في بيان مقتضب نشره عبر موقعه الرسمي: “سيغيب لاعبنا لوكا مودريتش عن لقاء اليوم أمام ريال مايوركا، بسبب عدوى فيروسية”.
وكان مودريتش (39 عاما) قد قدم أداء مميزا في المباراتين الأخيرتين لريال مدريد، حيث سجل هدفين في شباك كل من فالنسيا بالدوري، وديببورتيفو مينيرا في كأس ملك إسبانيا.
يشار إلى أن الفائز من مباراة اليوم، سيواجه برشلونة في نهائي السوبر يوم الأحد المقبل، وذلك بعد فوز الفريق الكتالوني (2-0) أمام أتلتيك بيلباو أمس الأربعاء.
كورررة
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
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