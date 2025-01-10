الكأس السوبر الإسبانية: ريال يضرب موعدا مع برشلونة في النهائي بفوزه على مايوركا بثلاثية

الرياص - اسماء السيد - جدة : ضرب ريال مدريد حامل اللقب موعدا مع غريمه التقليدي برشلونة في نهائي الكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم، بفوزه الصريح على ريال مايوركا 3 0 الخميس في جدة السعودية.

وسيلعب الفريق الملكي المباراة النهائية أمام برشلونة الأحد على ملعب الملك عبد الله.

سجل الإنكليزي جود بيلينغهام (63)، السلوفاكي مارتن فالينت (90+2 بالخطأ في مرماه) والبرازيلي رودريغو (90+5) الأهداف الثلاثة.

وقال رودريغو لقناة موفيستار "من الصعب دائما اللعب ضدهم، لكننا مستعدون ونؤدي بشكل جيد ونريد هذا (اللقب)".

وتابع مشيدا بزميله بيلينغهام الذي سجل هدفه الثامن في آخر 10 مباريات له مع ريال "في بداية الموسم كان يعاني من صعوبات في التسجيل، لكنه كان دائما يرفع رأسه ويتدرب كل يوم لتطوير مستواه ونتيجة عمله موجودة".

وسيحاول ريال تحقيق لقبه الثالث في الموسم الجديد بعد الكأس السوبر الأوروبية الصيف الماضي وكأس إنتركونتيننتال أواخر الشهر الماضي، فيما يأمل الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة تحقيق لقبه الأول مع النادي.

وسيطر ريال متصدر الدوري على معظم مجريات المباراة حيث بلغت نسبة استحواذه على الكرة 65 في المئة وسدد 28 مرة، وكان السبّاق في التهديد عبر لوكاس فاسكيس بتسديدة من على مشارف المنطقة تصدى لها الحارس السلوفاكي دومينيك غرايف (2).

وجرّب بيلينغهام حظه بمجهود فردي وتسديدة بعيدة لكن غرايف أبعدها (16).

واضطر مايوركا إلى استبدال قلب دفاعه المخضرم أنتونيو رايولا بسبب الإصابة، ليدخل خوسيه كوبيتي بدلا منه (34).

وحاول الكندي كايل لارين تعديل النتيجة بتسديدة قوية من لمسة واحدة لكنها علت فوق المرمى (40).

وخسر ريال جهود لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني بسبب تعرضه لاصابة في رأسه اثر احتكاك مع الكندي كايل لارين، ليحل الشاب راوول أسينسيو بدلا منه (55).

بدوره، أثنى تشواميني على بيلينغهام قائلا "جود لاعب استثنائي، فهو يساعدنا على الفوز بالمباريات طوال الوقت، من خلال الأهداف والتمريرات الحاسمة أو مجرد عمله".

وسجل بيلينغهام هدف السبق حين لعب البرازيلي فينيسيوس جونيور عرضية داخل المنطقة، قابلها رودريغو برأسية ارتطمت بالقائم الأيسر وارتدت نحو الإنكليزي الذي سددها في الشباك على الرغم من التكتل الدفاعي (63).

وجرّب فينيسيوس تسجيل الثاني لكن تسديدته لم تكن ناجحة (77)، ومثله فعل رودريغو بتصويبة أمسكها الحارس (78)، ثم الفرنسي كيليان مبابي أيضا (79).

وسعى الفرنسي إدواردو كامافينغا إلى إنهاء الأمور بتسديدة زاحفة تصدى لها غرايف (86).

وبعد أربع دقائق على دخوله، لعب إبراهيم دياس تمريرة إلى مبابي، الذي ردّها إليه، ثم أرسلها المغربي إلى داخل المنطقة نحو الفرنسي المنطلق، لكن فالينت الذي حاول إبعادها حوّلها بالخطأ إلى مرماه (90+2).

وختم رودريغو ثلاثية فريق العاصمة بتسديدة من لمسة واحدة إثر عرضية فاسكيس (90+5).