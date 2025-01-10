شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يقرر تغيير شعاره بعد الانضمام لأولمبياد 2028 بـ لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

أطلق الاتحاد المصري للاسكواش عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، فعالية لتصميم شعار جديد يجسد التطور التاريخي للعبة، على أن يكون الشعار الفائز هو الشعار الرسمي للاتحاد في الفترة القادمة، ومن المقرر أن يتم عرض التصميم الجديد على هامش الاحتفالية المقرر إقامتها لأبطال المنتخب الوطني المتوجين ببطولة العالم للرجال والسيدات.

وجاء بيان اتحاد الاسكواش كالتالي:

بمناسبة إدراج لعبة الاسكواش ضمن ألعاب دوره الألعاب الأوليمبية بلوس أنجلوس 2028، يسر الاتحاد المصري للاسكواش أن يعلن عن تنظيم فاعليه لتصميم شعار جديد يجسد التطور التاريخي للعبة، على أن يكون الشعار الفائز هو الشعار الرسمي للاتحاد في الفترة القادمة.

إذا كنت مصممًا موهوبًا وتود المساهمة في إبراز هذا الإنجاز الكبير، ندعوكم للمشاركة في هذه الفاعليه وذلك لدعم الشباب والايمان بدورهم في التطوير، نحن متحمسون لرؤية الإبداعات التي ستقدمونها ونتطلع لاختيار الشعار الذي سيرافقنا خلال هذه الفترة المهمة والتاريخية.

شروط التقديم:

يشترط أن يكون التصميم جودة عالية تصلح للتكبير والتصغير دون فقدان جودته أو وضوحه.

يجب أن ينفذ التصميم باستخدام برامج احترافية في التصميم لضمان جودته وهوية بصرية متميزة.

يجب أن يكون تصميم الشعار واللوجو متميزين ويتفرد بهما صاحب الفكرة ولا يتشابهان مع شعارات أو تصميمات مع أية جهة أخرى، أو مشروع آخر، ويراعى معايير الابتكار والملكية الفكرية ويتحمل المتسابق المسئولية القانونية كاملة حال الإخلال بهذا الشرط.

يجب على الشعار واللوجو أن يعبرا عن رياضة الاسكواش والهوية المصرية ويقومان بربطها بشكل هادف وجذاب.

يرجى إرسال التصميمات والمعلومات الشخصية وبيانات التواصل في موعد أقصاه 30 يناير 2025 إلى البريد الإلكتروني [email protected] بعنوان" Logo ".

يتطلب إرسال الملفات بصيغ -PDF AI وإرفاق عرض تقديمي PowerPoint يشمل شرحًا للفكرة وأسباب اختيار الشعار واللوجو والألوان.

بعد الانتهاء من التقييم، سيصبح الاتحاد صاحب الملكية (للشعار واللوجو الفائز)، ولا يحق لصاحب التصميمات الفائزة استخدامها أو الاستفادة منها بأي شكل من الأشكال جميع التصميمات ستعرض على مجلس اداره اتحاد الاسكواش ومجموعه من المختصين في هذا المجال لاختيار أفضل تصميم تم إرساله، نحن نتطلع إلى مشاركتكم ورؤية الإبداعات التي ستقدمونها، سيتم الاعلان عن التصميم الفائز وتكريم مبتكره علي هامش إحتفاليه تكريم أبطال العالم للاسكواش رجال وسيدات.



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