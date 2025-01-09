جددت الأستاذة هزار عبد الرسول وزيرة الشباب والرياضة الاتحادية دعمها ومساندتها للأنشطة الرياضية وعلي رأسها المنتخبات الوطنية وممثلي السودان في كافة الفعاليات. واضافت الوزيرة في تصريحات أمس عقب لقاء مع قادة الاتحاد السوداني لكرة القدم بفندق البصيري ببورتسودان ضم د. معتصم جعفر رئيس الاتحاد والاستاذ أسامة عطا المنان النائب الأول لرئيس الاتحاد ومستشار الاتحاد المهندس نصر الدين حميدتي أن اهتمام وزارتها والرعاية الكبيرة من مجلس الوزراء لقطاعي الشباب والرياضة كان نتيجة للانجازات والجهود التي بذلت وتكللت بوصول المنتخب الوطني لأمم أفريقيا في بطولتي ( الشأن والكان ). معربة عن أملها في الوصول لاول مرة الى المونديال العالمي وتابعت الوصول ( لكأس العالم ) حلم لن يعجز فتية منتخبنا الوطني من تحقيقة وسنسخر كل الإمكانيات لذلك . وقالت الدوري الممتاز وانطلاقته الجمعة في عدد من مدن السودان يحمل العديد من الرسائل ويؤكد أن الرياضة حياة وهدف لتحقيق الغايات والأهداف النبيلة. من جانبه عبر الاتحاد السوداني لكرة القدم عن سعادته بعودة النشاط الرياضي والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للرياضة. وقال دكتور معتصم جعفر الذي قدم تقرير مفصل عن انطلاقة الدوري أن الدعم والمساندة الذي وجدها الاتحاد من السيدة الوزيرة كان مهماً وساهم في نتائج المنتخب الوطني ونادي الهلال. وعن استئناف منافسات الدوري الممتاز أكد جعفر أنها تأتي تحت شعار العودة للوطن. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر هزار تجدد دعمها للرياضة وتكشف عن استئناف الدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.