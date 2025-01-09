شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قطاع التعدين.. الأسهم الأوروبية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات الأسهم الأوروبية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على تباين خلال تعاملات اليوم، مع تركيز الأسواق العالمية على توقعات التضخم.وارتفع مؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بمقدار 2.21 نقطة، أو بنسبة 0.43 بالمئة، ليغلق عند مستوى 515.88 نقطة.وقادت أسهم التعدين المكاسب، حيث ارتفعت بنسبة 1.47 بالمئة، في حين انخفضت أسهم قطاع التجزئة بنسبة 0.84 بالمئة.وأغلق مؤشر (داكس) الألماني على تراجع بمقدار 12.84 نقطة، أو بنسبة 0.06 بالمئة، ليصل إلى مستوى 20317.10 نقطة.في حين صعد مؤشر (فوتسي 100) البريطاني بمقدار 68.66 نقطة، أو بنسبة 0.83 بالمئة، ليصل عند الإغلاق إلى مستوى 8319.69 نقطة.كما ارتفع مؤشر (كاك 40) الفرنسي بنحو 37.86 نقطة، أو بنسبة 0.51 بالمئة عند الإغلاق، ليصل إلى مستوى 7490.28 نقطة.