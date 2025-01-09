الاقتصاد

ارتفاع قطاع التعدين.. الأسهم الأوروبية تغلق على تباين

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واس - عواصم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قطاع التعدين.. الأسهم الأوروبية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على تباين خلال تعاملات اليوم، مع تركيز الأسواق العالمية على توقعات التضخم.
وارتفع مؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بمقدار 2.21 نقطة، أو بنسبة 0.43 بالمئة، ليغلق عند مستوى 515.88 نقطة.
تداولات الأسهم - مشاع إبداعي

وقادت أسهم التعدين المكاسب، حيث ارتفعت بنسبة 1.47 بالمئة، في حين انخفضت أسهم قطاع التجزئة بنسبة 0.84 بالمئة.

مؤشرات الأسهم الأوروبية

وأغلق مؤشر (داكس) الألماني على تراجع بمقدار 12.84 نقطة، أو بنسبة 0.06 بالمئة، ليصل إلى مستوى 20317.10 نقطة.
الأسهم الأوروبية - أرشيفية اليوم

في حين صعد مؤشر (فوتسي 100) البريطاني بمقدار 68.66 نقطة، أو بنسبة 0.83 بالمئة، ليصل عند الإغلاق إلى مستوى 8319.69 نقطة.
كما ارتفع مؤشر (كاك 40) الفرنسي بنحو 37.86 نقطة، أو بنسبة 0.51 بالمئة عند الإغلاق، ليصل إلى مستوى 7490.28 نقطة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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