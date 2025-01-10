بلينكن بحث مع نظرائه الأوروبيين في آخر جولة له سبل إرساء الاستقرار بسوريا

بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في روما مع نظرائه الأوروبيين، "سبل إرساء الاستقرار في سوريا ومنع اندلاع نزاع، في حين تهدّد أنقرة بشنّ هجوم ضد القوات الكردية في البلد الذي دمّرته الحرب".

وهذه الجولة هي الأخيرة على الأرجح لبلينكن قبل انتهاء ولاية الرئيس جو بايدن وتولّي دونالد ترامب سدة الرئاسة خلفا له في العشرين من كانون الثاني الجاري.

وفي هذه الجولة التي قادته إلى كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا، توجّه بلينكن إلى روما للمشاركة في اجتماع عمل حول سوريا.