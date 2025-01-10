شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وجريان للسيول، وتساقط البرد وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات القرى والمندق وبلجرشي والعقيق وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.وبيّن أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 9 مساءً.