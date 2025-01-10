الخليج اليوم .. عبد الملك الحوثي: على الجميع أن يفهم التوجه الإسرائيلي العدواني من خلال خرائطه التوسعية

الرياض - كتب موسى القحطاني - قال زعيم حركة "أنصار الله"اليمنية عبد الملك الحوثي إن "على الجميع في لبنان وسوريا والأردن وفلسطين أن يفهم أن الإسرائيلي يحمل توجها عدوانيا طامعا في السيطرة والنهب لكل هذه البلدان".

وأوضح في كلمة له حول آخر تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة والمستجدات الإقليمية والدولية، قائلا: "العدو الإسرائيلي نشر هذه الأيام خريطة جديدة شملت مناطق في لبنان وسوريا والأردن وقبلها خرائط ضمن خرائط مرحلية مصحوبة بتصريحات مستفزة".

وأضاف: "على الجميع في لبنان وسوريا والأردن وفلسطين أيضا أن يفهم أن الإسرائيلي يحمل توجها عدوانيا طامعا بلا شك في السيطرة والنهب لكل هذه البلدان".

وقال: "الخريطة المرحلية التي نشرها العدو الإسرائيلي عدوانية جدا ومستفزة، لا بد لكي تحمي البلدان نفسها من الأمريكي والإسرائيلي وتحمي أرضها وثرواتها لتكون أمة مستقلة حرة، عزيزة، أن تكون في موقع المنعة والقوة، كما أن السياسة التي تتخذها الأردن وسوريا الآن لن تغير سياسة الإسرائيلي ولن يتخلى مقابلها عن أطماعه".

وأكد أن "العدو الإسرائيلي لا يزال مصرا على أطماعه وعلى سياسته العدائية، وهذا واضح في تصريحات رسمية ومواقف واضحة، والإسرائيلي والأمريكي كل منهما طامع ويتجه بعدوانية بخطط عملية وفق تلك السياسات التي يعبرون عنها لتحقيق أهدافهم العدوانية".

وأشار إلى أنه "ينبغي أن تكون أمتنا في الموقف الفعلي الحقيقي ضد العدو الإسرائيلي بما يردعه عن تحقيق أطماعه، كما أن تبني سياسات الاستسلام والتخاذل لن تجدي الأمة، ولا فائدة لها أبدا لردع الأمريكي والإسرائيلي تجاه تلك الأطماع".

كما حذر من أن "التعاون مع الأمريكي والإسرائيلي هو إسهام في تمكينهما من تحقيق أهدافهما بأقل كلفة، وهي سياسات خاطئة جدا".