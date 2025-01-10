شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال يعلن ترشحه لعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقى للفترة 2025-2028 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جمهورية الصومال الفيدرالية، الترشح لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي للفترة 2025-2028، مؤكدةً عزمها على تعزيز أجندة السلم والأمن في القارة الإفريقية.

وأوضحت الحكومة الصومالية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - أن هذا الترشح يمثل خطوة هامة للصومال، الذي شهد تحولًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، وأصبح نموذجًا للحلول الإفريقية للتحديات المشتركة. كما يأتي الترشح في ظل إنجازات بارزة حققها الصومال، منها تخفيف عبء الديون، وانتخابه في مجلس الأمن الدولي للفترة 2025-2026، وانضمامه إلى مجموعة دول شرق إفريقيا.

وأضافت أن دوافع الترشيح الصومالي، هي: التمثيل العادل، حيث لم يسبق للصومال أن شغل عضوية مجلس السلم والأمن منذ إنشائه في عام 2004، وتعزيز الأولويات الإفريقية دوليًا، حيث أنه بصفتها عضوًا في مجلس الأمن الدولي، يتيح الترشيح للصومال فرصة لتنسيق الأولويات الإفريقية على المستوى العالمي، بالإضافة إلى الإرث القيادي، حيث يتضمن سجل الصومال مساهمات كبيرة في دعم حركات التحرير، ومكافحة نظام الفصل العنصري، والدفاع عن استقلال وسيادة الدول الإفريقية.

وأكدت الحكومة الصومالية إلتزامها بتعزيز جهود الاتحاد الأفريقي في حفظ السلام، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، وقيادة الإصلاحات لضمان استجابات فعّالة للتحديات الأمنية الناشئة.

يُذكر أن الصومال يدعو إلى وحدة القارة الإفريقية والعمل المشترك من أجل تحقيق إفريقيا سلمية ومزدهرة.