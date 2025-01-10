شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 5.5 مليون مصلٍ في المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي 5.573.624 مصليًا، وسط خدمات متكاملة وفّرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، لخدمة المصلين والزائرين ورعايتهم.

وبيّنت الهيئة في تقرير إحصائي عن مجمل الخدمات التي قُدمت للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي، أن 646512 زائرًا تشرّفوا بالسلام على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه -رضوان الله عليهما - كما أدى 375951 زائرًا الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة.



وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي أن 46588 مستفيدًا من جنسيات مختلفة استفادوا من خدمات التواصل بعدة لغات، فيما شملت الخدمات الميدانية أعمال التعقيم والتطهير التي بلغت كميتها 24256 لترًا.



كما بلغت كمية مياه زمزم التي تم استهلاكها في أرجاء المسجد خلال الأسبوع الماضي 1520 طنًا من المياه، فيما رفعت كوادر المختبر بإدارة السقيا 158 عينة من مصادر المياه لفحصها وتحليلها، إضافةً إلى توزيع 134962 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.