شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنا مع الحرائق.. العواصف الشتوية تلغي الدراسة في مدارس أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

مناطق منكوبة

الدمام - شريف احمد - تسببت موجة أخرى من العواصف الشتوية اليوم الخميس، في إغلاق مدارس وتعطيل رحلات جوية ووضع ملايين السكان في حالة تأهب في مناطق بجنوب الولايات المتحدة، حيث شكلت الثلوج والأمطار مخاطر على السفر.وبدأت العاصفة صباح اليوم الخميس، في إغراق شمال تكساس وأوكلاهوما بمزيج من البرد والثلج الكثيف، إذ ألغت المدارس الفصول الدراسية لأكثر من مليون طالب.وأُلغيت مئات الرحلات الجوية بحلول صباح يوم الخميس في دالاس، وفقًا لمنصة تتبع الرحلات الجوية فلايت أوير، مع الإبلاغ عن تأخير أكثر من 2100 رحلة وإلغاء 1500 رحلة على مستوى البلاد.تزامنت موجة البرد مع حرائق غابات نادرة اندلعت في شهر يناير الحالي في منطقة لوس أنجلوس، ما أجبر السكان على الفرار من منازلهم المحترقة عبر النيران والرياح الشديدة وسحب الدخان الشاهقة.

أجبرت حرائق الغابات التي اجتاحت حي "باسيفيك باليساديس" في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، العديد من نجوم هوليوود، ومن بينهم مارك هاميل وماندي مور وجيمس وودز، على إخلاء منازلهم.

ويكافح رجال الإطفاء في كاليفورنيا الحرائق التي تجتاح المنطقة بسبب الرياح، والتي تسببت في تدمير منازل وإغلاق الطرق مع فرار عشرات الآلاف، وهو ما أدى إلى استنزاف الموارد.

واشتعلت النيران في وقت مبكر من يوم الأربعاء، دون أن يُتمكن من احتوائها.

وحي "باسيفيك باليساديس" هو منطقة على سفح تل على طول الساحل وتنتشر فيه مساكن المشاهير.