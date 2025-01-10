أشار الرّئيس السّابق ميشال عون، بعد لقائه الرّئيس المنتخب جوزاف عون في قصر بعبدا، إلى أنّ "من الطّبيعي أن نأتي لنبارك له، ونتمنّى له النّجاح في هذه الظّروف الصّعبة. ومن الواجب أن يزور الرّئيس السّابق الرّئيس الجديد، ويهنّئه يتمنّى له التّوفيق والنّجاح في مهمّاته".

كانت هذه تفاصيل خبر ميشال عون زار جوزاف عون مهنأ: نتمنى له التوفيق والنجاح بهذه الظروف الصعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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