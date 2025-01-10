الامارات | منصور بن زايد يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، قراراً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، برئاسة راشد سعيد العامري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة.

ووفقاً للقرار، يضم المجلس في عضويته كلاً من علياء عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، والدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وغنَّام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، ومحمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.

ويأتي القرار في إطار تعزيز الجهود الإنسانية والاجتماعية للمؤسسة، ودعم مبادراتها التنموية، بما يعكس مكانة الإمارات الرائدة في ميادين العمل الإنساني.