الامارات | 100 شاغر للمواطنين الباحثين عن عمل في الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت دائرة الموارد البشرية بإمارة الشارقة فعالية اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية للمواطنين بالتعاون مع مجموعة ماجد الفطيم، أمس، وذلك بمقر مجمع القرآن الكريم بالمدينة الجامعية بالشارقة.

واستهدفت المقابلات ترشيح عدد كبير من المواطنين الباحثين عن عمل من حملة مؤهل الثانوية العامة وما دون الثانوية، بهدف سد 100 شاغر وظيفي في أقسام منافذ البيع المختلفة بفروع مجموعة ماجد الفطيم، برواتب تشملها مزايا البرنامج الحكومي «نافس».

حضر الفعالية الباحثون عن عمل الذين تم ترشيحهم عبر نظام التسجيل الإلكتروني، حيث تم إجراء مقابلات مباشرة لهم مع ممثلي الجهة الطالبة لسد الشواغر، لتعريفهم بالمعايير والمتطلبات الخاصة بكل وظيفة، وتوضيح خيارات العمل المتاحة بدوام جزئي وكامل، ما يساعدهم في اختيار الوظائف الملائمة لمؤهلاتهم ورغباتهم.

ويأتي تنظيم اليوم المفتوح للتوظيف في إطار جهود الدائرة المستمرة لاستقطاب مزيد من الكوادر الوطنية من فئة الباحثين عن عمل في إمارة الشارقة، وتوفير فرص عمل جديدة لهم وفق تخصصاتهم العلمية وطموحاتهم الوظيفية، وذلك عبر التعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية على مستوى الدولة بالقطاع الخاص.

وتسعى «موارد الشارقة» إلى تنفيذ جميع الخطط المرسومة بتسخير كل الجهود الممكنة التي تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة وفاعلة لدعم توظيف الكوادر الوطنية وتوفير فرص الحياة الكريمة.